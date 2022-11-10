Деокупація Миколаївщини: Кім звернувся до місцевих жителів

Військові повідомляють, що майже вся Миколаївська область звільнена від окупантів. Віталій Кім закликав цивільних до тиші. Крім того, у деокуповані населені пункти ще не слід повертатись.

Так, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив, що сьогодні є багато гарних новин. У звільнених селах та містах готуються до перепідключення електрики, тепла тощо.

Важливо Майже вся Миколаївська область звільнена від окупантів, – Костенко

Чекаємо офіційних підтверджень від Генштабу

В ефірі телемарафону він розповів, що влада готує гуманітарну допомогу для жителів звільнених територій Миколаївської області. Однак необхідно дочекатися офіційного повідомлення від Генштабу щодо звільнення Снігурівки.

Ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з їжею, "Старлінками", генераторами...Я теж хочу з вами всіма поділитись, але повинен чекати офіційних підтверджень. Але знаю, що все добре,

– розповів Кім.

Не потрібно поспішати повертатись

Кім наголосив, що жодні групи, делегації чи журналісти зараз не допускаються у звільнені села. Ексклюзивне право знімати відео зараз мають лише ЗСУ.

Кім звернувся до жителів Миколаївщини: відео

Чиновник попросив людей, які раніше виїхали зі Снігурівки та інших населених пунктів, не поспішати повертатись. Однак Кім попросив тих, хто працював на комунальні служби, зв'язатись зі своїми керівниками. Готують повернення всього адміністративного персоналу, щоб звільнені населені пункти могли функціонувати повноцінно.

Що відомо про наступ ЗСУ на Півдні

Українські захисники активно просуваються на Півдні. 10 листопада ЗСУ підтвердили, що звільнили Снігурівку.

Згодом військовий Роман Костенко повідомив, що бійці звільнили майже всю Миколаївщину.

Крім того, ЗСУ просуваються й на Херсонщині. Синьо-жовті прапори підняли у Киселівці, Борозенському, Станіславі та Павлівці.

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