Зеленський пояснив кадрові зміни в Кабміні та Офісі Президента
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що осінь буде надзвичайно важливою для України. Зокрема, Україна має посилити деякі напрямки в уряді.
Саме тому, за словами президента України, підготували кадрові рішення в уряді та зміни в Офісі Президента. Зокрема, мовиться про звільнення та призначення міністрів та високопосадовців в Офісі Президента.
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Зокрема, нардеп та очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив, що понад 50% штату уряду змінять.
Що сказав Зеленський про ротації в Кабміні та ОП
Володимир Зеленський заявив, що наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні.
Я розраховую й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики,
– заявив Зеленський.
За його словами, треба:
- перше – більше взаємодії між центральною владою та громадами. Особливо зараз, у час підготовки до зимового сезону;
- друге – Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві й це треба посилювати на всіх рівнях. Зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у наші стратегічні галузі промисловості;
- третє – маємо значно посилити нашу роботу з НАТО й для цього потрібна особлива взаємодія;
- четверте – Євросоюз, реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність;
- п'яте – треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами – довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами – і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини.
Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме,
– пояснив президент.
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До речі, ввечері 3 вересня повідомили, що:
- Ростислава Шурму звільнили з посади заступника керівника Офісу Президента;
- подали у відставку віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, глава Мінпрому Олександр Камишін, очільник Мін'юсту Денис Малюська, глава Міндовкілля Руслан Стрілець, віцепрем'єрка – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;
- ЗМІ писали, що главу МЗС Дмитра Кулебу планують звільнити.