На Півдні можливі три варіанти подій, – військовий експерт дав прогноз

Наступ ЗСУ для звільнення окупованих росією територій є надзвичайно складною роботою. Загалом існує три варіанти розвитку подальших подій на Півдні.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Він вважає, що на нас попереду чекає досить тривала й виснажлива війна.

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Які варіанти розвитку подій на Півдні

Грабський зазначив, що є три можливі варіанти розвитку подальших подій на Півдні України. Перший – противник перейде в наступ, але це вже стає малоймовірним, з огляду на активні дії українських захисників. Другий – ЗСУ можуть перейти в наступ, якщо складуться так обставини. Але існує ще й третій варіант.

І ми, і противник піднімаємо ставки у цій грі. І ми можемо дійти до такої ситуації, коли обидві сторони скажуть "пас",

– заявив військовий експерт.

Тобто, пояснив він, ми перейдемо до оборони, тому що у нас ще не буде сил та засобів для здійснення широкомасштабного наступу. А противник уже не буде мати можливості здійснювати такі наступальні дії.

Грабський про три можливі варіанти подій на Півдні: дивіться відео

"Наступ є надзвичайно складною роботою"

Грабський зауважив, що саме з цього виходять західні експерти, коли говорять про вірогідність того, що ми не зможемо відбити всі наші території.

Власне, здається трохи нереальним, щоб ми змогли відбити наші території впродовж наступних 3 – 6 місяців,

– сказав військовий експерт.

Адже, зауважив він, усі ми спостерігали, в якій кількості та якості російське угруповання проходило ці кілометри землі. А наступ у той же самий бік є надзвичайно складною роботою.

Це і надзвичайно велика напруженість сил та засобів, і висока концентрація сил та засобів, і постійне переміщення й динаміка бойових дій абсолютно різна,

– наголосив він.

Тому, резюмував Грабський, треба усвідомлювати, що нас попереду чекає ще досить тривала та виснажлива війна.

Ситуація на Півдні: що відомо

Бійці ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат окупантам. Зокрема, 13 серпня на Півдні вони знищили купу ворожої техніки та опорні пункти росіян.

На Херсонщині вночі 14 серпня вкотре пролунали вибухи. Ймовірно, бійці Збройних Сил України знову поцілили по Антонівському мосту.

Тим часом російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні українські міста. Зокрема, 13 серпня вони знову вдарили по Миколаєву.

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