У суспільства було багато запитань, – Олещук про звільнення Степанова, Криклія і Петрашка

У Верховній Раді ухвалили рішення щодо звільнення Максима Степанова, Владислава Криклія і Ігоря Петрашка. В цьому немає нічого дивного, адже це цілком очевидний процес.

Відставка стосувалась саме тих сфер, щодо яких було багато запитань. Таку думку в ефірі висловив політолог Петро Олещук.

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Він вважає, що відставка Степанова з посади очільника Міністерства охорони здоров'я могла бути пізніше. Але сумнівів в тому, що вона все ж буде, ні в кого не було.

Характерним є те, що це (звільнення – 24 канал) стосується тих галузей, де в суспільства накопичилось багато запитань. Відповідь знайшли у форматі відставки,

– наголосив Олещук.

За його словами, якщо опитати громадян, то вони навряд чи знають, хто такий Петрашко. Попри це, проблеми з економікою справді є. Низка рішень, які ухвалювало міністерство, (наприклад, щодо обмеження надбавки за пальне) викликали різноманітні трактування.

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"Від міністра чекали в ситуації кризи, пандемії якоїсь ініціативи щодо розв'язання проблем в економіці. Це не дуже добре, що міністра в цій ситуації ніхто не знає. Він повинен був пропонувати якісь ініціативи, як долати накопичені проблеми", – зауважив Олещук.

"Лайтове" перезавантаження Кабміну

Відставка міністрів, як вважає експерт, це "лайтова" версія перезавантаження Кабміну. Зокрема у тих конкретних напрямках, де владі необхідно щось показати найближчим часом.

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