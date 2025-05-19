Військові можуть звільнитися за сімейними обставинами: підстави та перелік документів

Законодавством передбачене звільнення выйськовослужбовців з армії за сімейними обставинами. Для того, щоб мати право списатися таикм чином, людині треба подати рапорт та надати до нього документи, які підтверджують право на звільнення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Звільнення зі служби за сімейними обставинами: що варто знати

Сімейні обставини включають догляд за хворими родичами, виховання дітей або інші серйозні проблеми. Маючи об'єктивні причини для звільнення, військовослужбовець має право подати рапорт із зазначенням причин, а також відповідні посвідчення, службові довідки тощо). Після перевірки та підтвердження всіх обставин командування має звільнити такого військового.

Згідно з Законом основними підставами для звільнення військовослужбовців є:

виховання дитини з інвалідністю або неповнолітнього, який хворий на тяжкі захворювання;

необхідність постійного догляду за хворим членом сім'ї або особою з інвалідністю;

один із подружжя, якщо обидва проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

одноосібне виховання дитини (дітей) віком до 18 років;

для жінок – відпустка по вагітності та пологах;

якщо близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час участі в АТО, відсічі і стримування збройної агресії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони під час дії воєнного стану;

якщо близьким родичам (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

Документами, що підтверджують право військового на звільнення, можуть бути

медичні довідки про стан здоров’я родича або підтвердження його важкої хвороби;

документи, що підтверджують родинні стосунки: свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть або інші документи;

офіційний документ або лист медичного закладу, що підтверджує необхідність постійного або тимчасового догляду за хворим родичем;

будь-які інші документи, які можуть підтверджувати конкретні обставини.

Рапорт на звільнення з військової служби пишеться на імʼя командира. У разі відмови підписати рапорт, командування має зазначити причини, чому людину не можна звільнити.

Найчастіше відмови приходять через те, що військовий надав достатньо документів для підтвердження підстави для звільнення. Або ж у рапорті вказано недостатньо інформації.

У такому випадку командир повинен написати чіткий перелік документів, які військовий мусить додати до рапорту. Громадянин має право подати його ще раз.

Відмовити у звільненні не мають права за таких причин:

військовий не приніс документів, які повинні бути у розпорядженні командира, які формує або видає сам підрозділ;

військовий не дотримався вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу;

у рапорті є граматичні, синтаксичні чи інші помилки.

Якщо командир відмовився розглядати рапорт, військовий може звернутися до оперативного командування або Генштабу ЗСУ. Або ж можна домогтися звільнення через суд.

Для отримання порад та можливого подальшого оскарження відмови рекомендується звернутися до юристів.

Нагадаємо, подати рапорт на звільнення через об'єктивні причини можна в додатку Армія+. У застосунку додали шість нових рапортів за сімейними обставинами, станом здоров'я та доглядом за родичами з інвалідністю.