Повно розбитої техніки та руїни: як зараз виглядає острів Зміїний

19 грудня 2022, 15:57
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Джерело:

"Крим. Реалії"

Влітку цього року нашим військовим вдалось вибити ворога з острова Зміїний. У мережі показали, що там нині відбувається.

Наразі на острові повно розбитої техніки та руїни. Відповідні фото зробив журналіст Роман Пагулич.

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Як зараз виглядає острів Зміїний

Влітку Росія вперше після повномасштабного вторгнення здійснила "жест доброї волі".

Будівлі на острові в основному зруйновані, багато знищеної російської техніки, серед якої системи ППО Панцир С1 (щонайменше 3), комплекс ППО Тор, паливозаправники. Залишились і боєприпаси.

Що відбувається на острові Зміїний / фото "Крим. Реалії"

Звільнення Зміїного: що відомо

  • Російські окупанти захопили український острів у перший день повномасштабної війни 24 лютого.
  • 30 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що після чергових потужних ударів російські окупанти втекли з острова.
  • Втечу з острова підтвердили і в Росії, однак там не визнали свою поразку і перемогу ЗСУ назвали "жестом доброї волі", щоб нібито продемонструвати, що Росія "не перешкоджає експорту зерна з України".
  • Втікаючи з острова, російські окупанти палили документи та мінували територію.
  • Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав військову операцію зі звільнення Зміїного однією з найуспішніших за час повномасштабної війни.

Автор: Софія Ковнір