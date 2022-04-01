У звільненому Тростянці знайшли тіла закатованих мирних жителів

У звільненому від окупантів продовжують знаходити тіла закатованих мертвих мешканців. Правоохоронці вже розпочали кримінальні провадження, щоб притягнути до відповідальності російських найманців.

Охтирська окружна прокуратура займається розслідуваннями. Мовиться про притягнення до відповідальності за злочини, які в Тростянці вчиняли російські найманці проти мирного населення.

Читайте також Чоловік, якого катували та вбили окупанти неподалік Тростянця – український спортсмен Проневич

Окупанти викрадали містян і катували їх

Правоохоронці повідомляють, що російські військові грубо порушували вимоги Женевської конвенції. Вони не лише окупували місто Тростянець, а ще й викрадали його мирних мешканців і знущалися з них.

30 березня місто звільнили від окупантів. Під час його обстеження виявили тіла двох закатованих містян. Вони були прив'язані один до одного та вбиті з вогнепальної зброї. Уже відомо про те, що про їхнє зникнення рідні повідомляли за кілька днів до цього.

Раніше мер Тростянця Юрій Бова розповів, що окупанти з двох танків розстрілювали лікарню. Зі слів очільника міста, майже третина будівлі потребує капітального ремонту.

Також він зазначив, що зруйновані адміністративні будівлі у місті. Від міської ради, ЦНАПу, відділення поліції, а також прокуратури не залишилося й цеглини.

До теми – ЗСУ звільнили ще 11 населених пунктів від окупантів – дивіться відео: