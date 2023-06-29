На кого хоче покластися Путін: ISW назвав ім'я нового фактичного керівника окупантів в Україні

Після заколоту Пригожина у Кремлі думають, що робити з Шойгу та Герасимовим. Водночас західні аналітики припускають, що одну з провідних ролей у війні проти України серед російських генералів уже отримав Міхаіл Теплінський.

Ключовою вимогою ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина під час його заколоту було звільнення зі своїх посад міністра оборони Сєргєя Шойгу та очільника Генштабу Валєрія Герасимова. Однак, пішовши на ці кроки, президент Росії Владімір Путін ризикує засвідчити свою слабкість.

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Хто такий Теплінський та чого очікувати від Кремля

Як пишуть в Інституті вивчення війни, Кремль намагатиметься балансувати між тим, аби відновлювати авторитет військового керівництва держави та позбавляти влади тих, хто, можливо, симпатизував повстанню. Але це не так просто.

У Москві можуть спробувати знизити зневагу до міноборони, зменшивши роль Герасимова в операціях в Україні. Проте він, скоріш за все, збереже номінально посаду начальника генштабу, бо його усунення може завдати надто багато шкоди репутації Путіна та міноборони,

– також зазначили в ISW.

Глава ворожої держави безумовно цінує лояльність Герасимова, але, як переконані експерти, кадрових змін у військовому керівництві Росії все одно не уникнути. Усе більше на арені фігуруватиме, очевидно, генерал Міхаіл Теплінський, хоча він уже де-факто є одним з головних командирів війни проти України.

Посаду у військовому командуванні Теплінський отримав у квітні 2023 року, ставши одним із найвідоміших командирів, які виступають проти Герасимова. Зараз він нібито відповідає за ділянки фронту, де російські війська обороняються від контрнаступу ЗСУ.

Повертаючись до теми очищення війська від симпатиків групи "Вагнера", слід згадати повідомлення від російських блогерів. Вони вважають, що Кремль націлився карати тих військовослужбовців, що неефективно показали себе під час повстання, роблячи з них цапів-відбувайлів. Однак підтвердити це поки не можна.

Теплінський командував російськими силами й найманцями групи "Вагнера" на Бахмутському напрямку взимку 2023 року. Однак не зрозуміло, чи підтримував він ПВК під час повстання, адже під час заколоту жодної публічної заяви не зробив.

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Зазначимо наостанок, що в Міноборони України констатували, що батальйон "Вагнера" зараз не воює на фронті, адже ПВК – це ті сили, що "можуть виходити з-під контролю". Власне, про це заявила заступниця голови відомства Ганна Маляр.