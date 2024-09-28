Зеленський відповів спікеру Джонсону на його претензії до посла України у США

Напередодні спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон закликав звільнити посолку України у Вашингтоні Оксану Маркарову. На це відреагував Володимир Зеленський.

Він зазначив, що таке рішення може обговорюватися лише зі спікером України. Про це президент України заявив в ефірі Fox News.

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Чи планує Зеленський звільняти Макарову

Напередодні Джонсон направив лист до президента Зеленського у якому він вимагав негайного звільнення посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової.

В ефірі телеканалу Fox News журналіст запитав Зеленського, чи планує той звільняти Макарову з посади. На що український лідер відповів, що може говорити про таке лише зі спікером України.

"Я президент України, і я можу говорити про наших послів лише зі спікером моєї країни. Це ви знаєте, це Конституція, і я не можу обговорити це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що під час свого візиту до США Зеленський відвідав оборонний завод у Пенсильванії. Джонсон стверджує, що Маркарова, яка організувала цей візит, навмисно не запросила туди респубілканців.