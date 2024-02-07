Данілов пояснив, чим небезпечні неофіційні повідомлення про "відставку" Залужного

Олексій Данілов прокоментував чутки про те, що Валерій Залужний нібито може піти у відставку. Секретар РНБО вважає подібні повідомлення шкідливими.

Секретар РНБО Олексій Данілов знову висловився на тему чуток про "звільнення" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він пояснив свою позицію на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки – 2024.

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Чому чутки про Залужного шкідливі

Данілов назвав повідомлення про ймовірну відставку головнокомандувача Збройних сил без офіційного підтвердження шкідливими.

Що стосується ситуації, пов’язаної з тією чи іншою посадовою особовою, коли починається роздмухування ситуації без нормативно-правових документів, це дуже небезпечна, більше того, шкідлива річ. Коли будуть ухвалені ті чи інші рішення, ми зможемо з вами про це вже говорити, як доконаний факт. А коли вас починають кожного дня вже півтора року знімати з посади, або робити якусь заміну, це шкодить інтересам держави,

– пояснив він.

Також журналісти поцікавилися у секретаря РНБО, як проходять наради командування. Данілов підтвердив, що на засіданнях Ставки та РНБО відбуваються дискусії. За його словами, для цього і є ця спільнота, яка має дискутувати та мати свою точку зору на ті чи інші позиції. Він назвав це абсолютно нормальним, природним та демократичним шляхом. Данілов зауважив, що набагато гірше, коли дискусії немає, адже це ніколи не йде на користь демократії.

Що казав Данілов раніше