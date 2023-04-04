Арешт і суд над Трампом: що буде далі та як це вплине на його президентські амбіції

Історичний суд над 45-м президентом США Дональдом Трампом офіційно розпочався. Справа, за якою судять політика, вбачається не дуже серйозною. Чи вплине це на президентські амбіції Трампа – читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу.

Важливе вміння Трампа

Виплата грошей порноакторці за мовчання та сьогоднішній арешт хоч і б'ють по репутації Трампа, навряд чи здатні вилитися у реальний тюремний термін. Ба більше, це створює передумови за яких політику вдасться уникнути покарання: чи то через хороших адвокатів, чи то через виплату задатку.

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У будь-якому разі він продовжить рухатися до посади президента США та навіть постарається використати звинувачення проти себе для підживлення власного політичного піару.

Трамп до своєї каденції президента США був відомий не лише як бізнесмен, а і як шоумен, що зрештою йому дуже сильно допомогло у політичному житті. Практично з будь-якої події, навіть негативної для себе, Трамп вмів влаштувати справне шоу.

Враховуючи його схильність до популізму та специфічний ядерний електорат, який лише й очікує ексцентричних дій від свого політичного кумира, Трамп намагається перетворити судовий процес у виставу, в якій він виставляє себе як борця з прогнилою політичною системою США.

"Медіа-цирк" чи продуманий план?

Напередодні поїздки до Нью-Йорка, куди його фактично силоміць доставили для пред'явлення звинувачень, Трамп влаштував цілу виставу. До свого приватного літака політик рухався у колоні позашляховиків Секретної служби, яка досі повинна його охороняти, як людину, яка колись очолювала Білий дім. Після прильоту в Нью-Йорк Трамп повторив хід з автоколоною, роблячи посилання на кортеж в якому рухається президент США, що мало б продемонструвати його силу та майбутні плани на президентську кампанію.

При цьому, американські ЗМІ попросили встановити телевізійні камери, щоб показати сам судовий процес, адже ця справа становить надпотужний суспільний інтерес, тож варто її транслювати. Втім, адвокати Трампа заявили, що "це створить циркову атмосферу на слуханнях". Тож зрештою суд допустив лише кількох фотографів, яким дозволено знімати Трампа і зал суду до початку слухань.

Цікаво, що захист Трампа поскаржився на "медіа-цирк" під час суду, адже до цього саме талант Трампа перетворювати будь-які події та скандали навколо нього на повноцінне телешоу з гострими коментарями у твіттері й допомогли йому врешті стати президентом США.

Судовий процес над Трампом вже називають історичним. Однак навіть прихильники звинувачень у бік експрезидента США сумніваються, що він врешті отримає реальний термін. Проблема в тому, що сам факт виплати грошей порноакторці Стормі Деніелс не є таким вже жорстким правопорушенням і тягне максимум на адміністративне покарання. Однак прокуратура наполягатиме на підробці документів з боку Трампа, адже гроші виділялися з передвиборчого фонду та були оформлені як "юридичні виплати".

Трампу "світять" серйозніші звинувачення

Однак попри те, що Трамп сьогодні знову в центрі уваги американських та світових ЗМІ, судова тяганина для нього на цьому не закінчується. Скоріш за все, після завершення засідання у Нью-Йорку, Трамп повернеться до свого маєтку у Мар-а-Лаго, штат Флорида та влаштує низку публічних виступів. Там він заявить про свою невинуватість та політичне переслідування з боку опонентів. Втім, це все радше спроба відвернути увагу суспільства, адже Трампа наздоганяють інші, набагато серйозніші звинувачення.

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Немає сумнівів, Трампу вдасться впоратися з цим кримінальним переслідуванням. Однак багатосторонній захист одразу за кількома справами може стати обтяжливим навіть для нього та його дорогих юристів, команда яких нещодавно поповнилася провідним адвокатом у кримінальних справах та колишнім федеральним прокурором Тоддом Бланшем.

Наразі Трампу ще не висунули прямих звинувачень в інших справах:

по вивозу секретних документів з Білого дому,

підбурюванні людей до штурму Капітолія США 6 січня 2021 року,

шахрайстві з податками,

спробі скасувати результати виборів 2020 року.

Втім, активність прокуратури свідчить про те, що ці справи не відклали в далекий ящик. Незабаром Трамп може повторити свою мандрівку до зали судових засідань, але вже за набагато тяжчими звинуваченнями.

Ситуація для Трампа ускладнюється з кожним днем, оскільки Міністерство юстиції США збирає докази щодо роботи Трампа з секретними документами після того, як він залишив Білий дім. У маєтку Трампа в Мар-а-Лаго було проведено обшук та вилучено 11 000 документів, зокрема близько 100 із позначкою секретності. Деякі з них мали гриф "повністю таємно".

Прокуратура вже отримала нотатки, текстові повідомлення, електронні листи, фотографії та інші докази того, як Трамп працював з цією документацією у своїй резиденції, що було прямим порушенням закону. Остання активність по цій справі свідчить про те, що Міністерство юстиції вживає заходів для завершення розслідування та передачі матеріалів до суду.

Ймовірно, що наступний суд над Трампом відбудеться саме за справою про вивезення секретних документів. Це може трактуватися як державна зрада, адже, на думку американських чиновників ці документи містять інформацію, яка могла зашкодити національній безпеці США.

Рятівне коло Трампа – Республіканська партія США

На сьогодні, єдине, що допомагає Трампу триматися на плаву та відбивати звинувачення це Республіканська партія США. Більшість провідних членів партії поскаржилися, що суд над Трампом, який сьогодні проходить в Нью-Йорку, є політичним переслідуванням та має під собою необґрунтовані звинувачення.

Втім, цілком логічно, що республіканці намагаються захистити Трампа у справі, яка має досить невизначений результат та не є дуже тяжким злочином з боку експрезидента. Республіканці всіма силами намагаються не відштовхнути від себе електорат Трампа, а подекуди навіть перетягнути його на свій бік. Річ у тім, що незабаром очікується проведення праймеріз, де буде визначено, хто саме балотуватиметься на пост президента від Республіканської партії.

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Водночас це не означає, що всередині партії однозначне ставлення до Трампа. Сьогодні безліч його колишніх прибічників виступають з прямою критикою експрезидента. Вони хочуть знайти потужного кандидата, щоб перемогти Трампа у внутрішньопартій боротьбі.

Ймовірно, що риторика на захист Дональда Трампа може різко змінитися, коли проти нього будуть висунуті звинувачення в набагато тяжчих злочинах. Одна справа захищати колишнього президента за виплати коштів порноакторці та зовсім інша – намагатися відбілити державного зрадника.

Дональд Трамп звик використовувати вади політичних інституцій на власну користь, адже з будь-якого, навіть дуже жорсткого скандалу, який був би здатний поставити хрест на кар'єрі іншого американського політика, Трампу вдавалося виходити сухим з води. Він навіть використовував ці проблеми на власну користь, підживлюючи популістську риторику.

Втім, політична відповідальність дуже сильно відрізняється від правової. Трампу тривалий час вдавалося підривати сталу систему політичної репутації, уникаючи прямої відповідальності за свої дії. Однак змінити або зруйнувати ті правила, які прописані в американському законодавстві, майже неможливо.

У зв'язку з цим вже сьогодні видно, що більша частина американців підтримують звинувачення проти Трампа. Водночас суперечки всередині Республіканської партії змушують поступово відмежовуватися від токсичного експрезидента. Довіра до Трампа у США досі залишається на доволі високому рівні, однак навряд чи йому вдасться перебити віру американців у власну судову систему.