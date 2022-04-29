З'явилось відео підірваного моста на Запоріжжі, яким окупанти возили свою техніку

У четвер, 28 квітня, стало відомо, що українські військові підірвали міст на Запоріжжі. Ним російські загарбники перевозили техніку та паливо з тимчасово окупованого Криму.

Тепер же у мережі з'явилося відео з залізничної переправи. Їздити нею окупанти вже не зможуть, а разом із ними – ворожа техніка та зброя, передає 24 канал.

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Підірвати залізничний міст вдалося бійцям ССО. Його знищили саме для того, щоб окупанти не мали можливості поремонтувати переправу та продовжувати використовувати її для доставки необхідного.

На відео можна побачити покручений метал, а також вирвану колію. Тепер нею дістатися до пункту призначення окупанти не зможуть.

Що залишилося від підірваного залізничного мосту на Запоріжжі: дивіться відео

Інші деталі підриву моста на Запоріжжі

У ССО зазначили, що для російських військових цей міст був надзвичайно важливим об'єктом. Тож його руйнування не лише ускладнило логістику для окупантів, а й змусило їх добряче понервувати.

Мер Мелітополя пізніше прокоментував підрив моста. Іван Федоров зазначає, що у нього це викликає двоякі відчуття. З одного боку руйнується міська інфраструктура, яку будували не один рік, а з іншого – нею ж користувалися окупанти для знищення України.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович також висловив свою думку про інцидент. Він зазначив, що українські військові вправно працюють, щоб забезпечити захист побратимам і посестрам.

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