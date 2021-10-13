З'явилося відео останніх хвилин життя нардепа Полякова
Джерело:телеграм-канал "Київ опеативний"
У мережі опублікували відео з ресторану, де померлий нардеп Антон Поляков провів свій останні вечір. Нардеп помер у ніч проти 8 жовтня внаслідок гострої коронарної недостатності, як стверджують у результатах розтину.
В інтернет злили кадри того, як знепритомнілого нардепа намагаються врятувати патрульні і швидка. Спершу йому зробили непрямий масаж серця, а згодом – застосували дефібрилятор.
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Останні моменти життя Антона Полякова
Починається відео із кадрів прихованої камери ресторану. За столиком, з-за якого встав Антон Поляков, сиділи ще двоє чоловіків. Щоправда, на відео не видно їхніх облич.
У цьому закладі, як розповідав раніше начальник поліції Києва Іван Вигівський, Антон Поляков сидів із помічником нардепки Анни Скороход Русланом Джамбулатовим.Зверніть увагу! Нещодавно таксист, в авто якого знайшли Полякова, змінив свої свідчення. Він розповів, що насправді не підбирав нардепа із зупинки, як стверджував раніше. Виявилося, що його підсадили з іншого авто.
Наступна частина відео складається з кадрів із боді-камер поліцейських. Видно, як вони витягли чоловіка на асфальт та намагаються врятувати йому життя. Згодом приїжджає швидка допомога, яка намагається реанімувати Полякова дефібрилятором.
Останні хвилини життя Антона Полякова: відео з телеграму "Київ оперативний"
Головне про смерть Антона Полякова
- Народний депутат Антон Поляков помер у ніч проти 8 жовтня в Києві в авто таксі. Його тіло знайшли на задньому сидінні у таксі без ознак життя.
- Згодом у МВС підтвердили, що у крові Полякова були алкоголь і метадон.
- За даними слідства, напередодні нардеп посварився зі своєю співмешканкою Анною Скороход. Він начебто не хотів до неї їхати і катався містом разом із Русланом Джамбулатовим. Згодом з'ясувалося, що в авто була ще й третя людина, але її імені наразі не розкривають.
- Поховали політика 11 жовтня у рідному Чернігові.
- Наразі слідство очікує результатів низки експертиз. Зокрема, правоохоронці мають з'ясувати, як у крові Полякова опинився метадон.