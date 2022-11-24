Путін втрачає підтримку, – експерт розповів про з'їзд ОДКБ та чітку позицію Вірменії

Світлина, де поруч з Путіним на з'їзді ОДКБ ніхто не хотів фотографуватись уже стала мемом. Крім того, на цьому з'їзді чітку позицію продемонструвала Вірменія.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, що прем'єр Вірменії демонстративно відмовився підписати ключові рішення на зустрічі ОДКБ.

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Чітка позиція Вірменії

Клочок розповів, що нарешті Західний тиск узяв гору над російською пропагандою. Пашинян чітко продемонстрував Путіну позицію Вірменії. Звісно, до цього призвели ті протести, що відбувались у Єревані під час приїзду Путіна, коли люди фактично зносили урядовий квартал.

Пашинян симпатизував Путіну й толеруючи Росію створив такі умови для протесту. Вірменська громадськість схильна до європейських стандартів, до європейських цінностей. Пашинян розуміє, що він не втримається при владі, якщо не буде діяти так, як йому каже вулиця,

– зазначив політичний експерт.

Путін втрачає підтримку

Він продовжив, що Путін втрачає підтримку й серед лідерів ОДКБ, і серед інших лідерів. Ми вже не говоримо про те, чи допомагає Китай Росії, чи країни Середнього Сходу допомагають Росії. У Путіна великі проблеми, в нього фактично не залишилось союзників.

"Хіба лише Лукашенко, який розповідав, якщо Росія впаде, то під її уламками будуть усі вони. Не всі, а лише Лукашенко. Він за себе хвилюється, тому так і говорить", – зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Розірвати стосунки з Росією повністю важко

За його словами, ці ж лідери раніше зустрічались в Астані й показали Путіну, що він уже не головний. Свою позицію їм краще демонструвати у присутності кремлівського диктатора. Щоправда, розірвати стосунки з Росією повністю важко для цих країн.

Росія, в першу чергу, великий ринок, і це для них важливо. Ця територія виробляє величезну кількість товарів, які необхідні країнам Центральної і Середньої Азії. Тому тут чиста прагматика,

– наголосив Клочок.

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