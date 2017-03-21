12:17
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія – планета Плюк.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, 20 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 23:00: Заява Насірова. Апеляція вбивці
Випуск новин
23:57, 20 березня
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Активіст викрив українських офіцерів, що фанатіють від Росії

11:38, сьогодні 544 Читать новость на русском
Активіст виявив українських офіцерів-сепаратистів
Активіст виявив українських офіцерів-сепаратистів / Facebook

Двоє офіцерів МВС та ДСНС України відкрито підтримують Росію та бажають, щоб наша держава стала частиною РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст Сергій Потребко.

Активіст наводить докази того, що офіцери у соцмережах "лайкають" "світлини зрадників з російським триколором і запитують, коли вони вже будуть частиною Росії".

Для прикладу: офіцер МВС із Одеси Вадим Потоцький під світлиною друга з російським триколором запитує: "Когда мы уже будем там (у Росіїї)? Надеюсь – скоро",
– мовиться у повідомленні Потребка.

Він опублікував фото, що доводять сепаратистську позицію офіцера ДСНС із Рубіжного та МВС з Одеси.

"Пан Арсен Аваков та пан Зорян Шкіряк, як такі офіцери пройшли переатестацію МВС?! Шановні фахівці з СБ України,будь ласка, включайтеся в роботу, бо з такими розкладами Путіну нападати не треба, він вже тут, посеред нас!", – наголошує активіст.

Читайте також: Зрада, яка вона є: скільки військових перейшло на бік Росії у Криму

Теги: Україна-Росія Україна Міністерство внутрішніх справ ДСНС
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Кто заинтересован в уничтожении украинского химпрома? – анализ
сьогодні, 11:31 Кто заинтересован в уничтожении украинского химпрома? – анализ
42
Чому дороги Києва
сьогодні, 10:11 Чому дороги Києва "убиті", якщо гроші на їхній ремонт є?
Публічний аудит 466
Реформы в Украине. Результаты есть, но хотелось бы большего
сьогодні, 08:01 Реформы в Украине. Результаты есть, но хотелось бы большего
Микола Спиридонов 799
Про дивну логіку влади і викриту змову
20 березня, 21:30 Про дивну логіку влади і викриту змову
Богдан Яременко 2145
20 березня, 21:01 "На камеру": як тепер відбуватиметься техогляд автомобілів
Анна Косинська 1782
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Біатлон. Жіноча збірна України повторила досягнення чоловіків
 12 січня , 16:47
"Дорога свобода": кому довелось виплатити мільйони, щоб вийти на волю
 6 жовтня 2016 , 17:00
11 арештованих в Сімферополі кримських татар не виходять на зв'язок
23 лютого , 14:55
У Москві розглядають справу затриманого журналіста Сущенка
 27 жовтня 2016 , 12:39
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук