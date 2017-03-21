Активіст викрив українських офіцерів, що фанатіють від Росії

Двоє офіцерів МВС та ДСНС України відкрито підтримують Росію та бажають, щоб наша держава стала частиною РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст Сергій Потребко.

Активіст наводить докази того, що офіцери у соцмережах "лайкають" "світлини зрадників з російським триколором і запитують, коли вони вже будуть частиною Росії".

Для прикладу: офіцер МВС із Одеси Вадим Потоцький під світлиною друга з російським триколором запитує: "Когда мы уже будем там (у Росіїї)? Надеюсь – скоро",

– мовиться у повідомленні Потребка.

Він опублікував фото, що доводять сепаратистську позицію офіцера ДСНС із Рубіжного та МВС з Одеси.

"Пан Арсен Аваков та пан Зорян Шкіряк, як такі офіцери пройшли переатестацію МВС?! Шановні фахівці з СБ України,будь ласка, включайтеся в роботу, бо з такими розкладами Путіну нападати не треба, він вже тут, посеред нас!", – наголошує активіст.

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