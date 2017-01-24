Активістів на Євромайдані розстрілювати з автоматів київського "Беркуту"

Кульові поранення, які отримали учасники Революції гідності на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року під час протистоянь, були здійснені за допомогою штатної зброї спецпризначенця київської роти "Беркуту".

Це з’ясувалося сьогодні під час допиту потерпілого Петра Ковальчука та вивчення матеріалів досудового слідства на засіданні Святошинського районного суду Києва з розгляду кримінального провадження проти п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі активістів Революції гідності, передає УНІАН.

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На засіданні було встановлено, що потерпілий Ковальчук з Івано-Франківська отримав сліпе вогнепальне поранення в грудну клітку близько 9.30 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській біля Міжнародного центру культури та мистецтв. Згодом медики вилучили кулю з його тіла під час операції. Слідство встановило, що ця куля була випущена зі штатної зброї — автомат Калашникова калібру 7,62 мм — що була закріплена за одним із представників київської роти "Беркуту".

Саме цей автомат було знайдено у розрізаному вигляді у серпні 2015 року разом з іншою зброєю у водоймі в Голосіївському районі Києва.

Щодо самого беркутівця, якому належала зброя, то нині він знаходиться в розшуку і перебуває за межами України.

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