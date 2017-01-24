16:56
24 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ігри розуму по-саратовськи. Велике переселення пенсіонерів
Вєсті Кремля
22:05, 23 січня
Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття.
Вєсті.UA
21:11, 23 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 15:00: КОРД затримав небезпечних грабіжників на Буковині
Випуск новин
16:13, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Активістів на Євромайдані розстрілювати з автоматів київського "Беркуту"

16:46, сьогодні 1771 Читать новость на русском
"Беркут" на Євромайдані

Кульові поранення, які отримали учасники Революції гідності на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року під час протистоянь, були здійснені за допомогою штатної зброї спецпризначенця київської роти "Беркуту".

Це з’ясувалося сьогодні під час допиту потерпілого Петра Ковальчука та вивчення матеріалів досудового слідства на засіданні Святошинського районного суду Києва з розгляду кримінального провадження проти п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі активістів Революції гідності, передає УНІАН.

Читайте також: Не маємо права забути. Сучасний Київ та події на Євромайдані об’єднали в емоційному відео

На засіданні було встановлено, що потерпілий Ковальчук з Івано-Франківська отримав сліпе вогнепальне поранення в грудну клітку близько 9.30 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській біля Міжнародного центру культури та мистецтв. Згодом медики вилучили кулю з його тіла під час операції. Слідство встановило, що ця куля була випущена зі штатної зброї — автомат Калашникова калібру 7,62 мм — що була закріплена за одним із представників київської роти "Беркуту".

Саме цей автомат було знайдено у розрізаному вигляді у серпні 2015 року разом з іншою зброєю у водоймі в Голосіївському районі Києва.

Щодо самого беркутівця, якому належала зброя, то нині він знаходиться в розшуку і перебуває за межами України.

Читайте також: Мустафа Найєм повідомив про нові деталі розслідування перших вбивств на Євромайдані

Теги: Україна Євромайдан Зброя Беркут
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Оскар-2017: оголошені перші номінанти
сьогодні, 15:36 Оскар-2017: оголошені перші номінанти
1 1307
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
сьогодні, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Украинский
сьогодні, 15:13 Украинский "Гром" грянет в этом году: испытаем?
Злой Одессит 3070
Нагодувати депутата: чому народні обранці прагнуть більших зарплат
сьогодні, 12:01 Нагодувати депутата: чому народні обранці прагнуть більших зарплат
Наталія Лебідь 2 1597
Страх перед языком говорит о наших слабостях
сьогодні, 08:46 Страх перед языком говорит о наших слабостях
Дмитро Бєлобров 1 2162
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
У Києві подорожчає проїзд у маршрутках
20 січня , 10:50
Троє молодих людей загинули у кривавій аварії на Закарпатті
 17 січня , 10:14
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук