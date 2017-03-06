Антикорупціонери подали в суд на СБУ

На СБУ подали до суду за засекречення електронних декларацій свого керівництва.

Про це повідомляється на сайті "Центр протидії корупції".

Громадська організація "Центр протидії корупції" звинувачує Службу безпеки у тому, що вони відмовилися подавати свої декларації. Натомість, нарікають антикорупціонери, СБУ наклали гриф таємно на документи про майно свого керівництва.

Закон про запобігання корупції встановлює, що для певних осіб і Служби безпеки, які займаються оперативно-розшуковою діяльністю та контр-розвідкою, може бути спеціальний порядок, спосіб подання декларації,

– сказала юрист "Центру протидії корупції" Олена Щербан.

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Разом з тим, декларацій керівництва Служби безпеки абсолютно не підпадають за законом під цю категорію і не можуть бути засекреченими.