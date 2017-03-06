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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Антикорупціонери подали в суд на СБУ

18:22, сьогодні 334 Читать новость на русском

На СБУ подали до суду за засекречення електронних декларацій свого керівництва.

Про це повідомляється на сайті "Центр протидії корупції".

Громадська організація "Центр протидії корупції" звинувачує Службу безпеки у тому, що вони відмовилися подавати свої декларації. Натомість, нарікають антикорупціонери, СБУ наклали гриф таємно на документи про майно свого керівництва.

Закон про запобігання корупції встановлює, що для певних осіб і Служби безпеки, які займаються оперативно-розшуковою діяльністю та контр-розвідкою, може бути спеціальний порядок, спосіб подання декларації,
– сказала юрист "Центру протидії корупції" Олена Щербан.

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Разом з тим, декларацій керівництва Служби безпеки абсолютно не підпадають за законом під цю категорію і не можуть бути засекреченими.

Теги: Україна СБУ Корупція Скандал
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