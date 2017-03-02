Антикорупціонери провели обшуки у ДФС, – журналіст

Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура провели серію обшуків в Державній фіскальної службі.
Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов.
Дійсно, сьогодні (2 березня, – 24) проводять певні процесуальні дії, але до їх завершення ніяких коментарів та витоків інформації не буде. Я заборонив усім працівникам розголошувати будь-яку інформацію до завершення усіх необхідніх заходів,
– процитував журналіст очільника САП Назара Холодницького.
Голова САП також додав, що деталі оприлюднять згодом.
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