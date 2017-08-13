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"Антонов" оприлюднив амбітні плани щодо будівництва літаків

16:17, сьогодні 1154 Читать новость на русском
"Антонов" збудує 70 літаків за 5 років / Getty Images

Держпідприємство "Антонов" протягом найближчих 5 років планує випустити не менше 70 літаків. Таким чином, підприємство прагне повернутися на конкурентний ринок регіональних пасажирських літаків.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну "Укроборонпром", до якого входить компанія.

Згідно з повідомленням, для "Антонова" був створений чіткий маркетинговий план, заснований на оцінці фахівців, прогнозах незалежних експертів і провідних компаній. Цей план враховує перспективні ринки і потенціал кожної номенклатури товарів на цих ринках, а також спирається на весь масив нинішніх домовленостей з партнерами.

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"Згідно з маркетинговим планом, ємність світового ринку середніх транспортних літаків оцінюється в 900 літаків у найближчі 15 років. Тому ДП "Антонов" планує поставити протягом 5 років 20 літаків АН-178 замовникам із країн СНД, Азії та Африки, а також Туреччини", – мовиться в повідомленні.

Теги: Новини України авіація Укроборонпром Транспорт
Джерело: 24 Канал
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