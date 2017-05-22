21:57
22 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін провів власне Євробачення. Егейська народна республіка
Вєсті Кремля
19:16, 20 травня
Вєсті.UA. Наркотик Тимошенко. Економний Вілкул
Вєсті.UA
20:22, сьогодні
Про що зізналися кандидати до Верховного суду, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
23:45, 18 травня
Випуск новин за 20:00: Ув'язнення представника НАБУ. Медична реформа
Випуск новин
21:38, сьогодні
Про вбивство Шеремета, конфлікт правоохоронних органів та реформи, – екс-заступник голови СБУ
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:56, 17 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Артеменко заявив, що за його кримінальною справою стоїть впливовий американський бізнесмен

20:57, сьогодні 287 Читать новость на русском
Артеменко вважає себе жертвою боротьби політиків США
Артеменко вважає себе жертвою боротьби політиків США / РБК-Украина

Одіозний Андрій Артеменко, вже колишній депутат Верховної Ради, якого ГПУ підозрює в державній зраді, розповів, хто винен у його "переслідуваннях" в Україні.

Своїми "припущеннями" екс-нардеп, який зараз нібито перебуває у Вашингтоні, поділився в інтерв'ю для видання "Корреспондент".

Читайте також: Скандальний нардеп Артеменко не хоче втрачати українське громадянство

За словами Артеменка, свого часу Джордж Сорос – американський бізнесмен і спонсор Демократичної партії США – хотів укласти з Віктором Януковичем "газову угоду".

"Років 15-20 тому він (Сорос – "24") вбив собі в голову, що Україна його приватний проект, а українські земля і труба повинні належати йому. У мене є докази, що саме Сорос направив Януковичу проект газотранспортного консорціуму: за низькою ціною у два з половиною мільярда доларів наша труба передавалася в управління Демпартії США. І це проти 80 мільярдів доларів, які могла отримати Україна за чесної приватизації", – заявив Артеменко.

Тому те, що сьогодні відбувається зі мною це результат боротьби між демократами і республіканцями. У них різне бачення того, що відбувається. А Україна це маленька частинка у великій геополітичній грі. Я можу точно сказати, що у 2012 році Янукович відмовив Соросу з однієї простої причини той мало йому запропонував. 20 відсотків його не влаштували, він просив половину,
– додав скандальний український політик.

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень Андрія Артеменка.

Раніше Президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення екс-радикала українського громадянства, тому що той одночасно мав паспорт іншої країни – Канади.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Андрій Артеменко США
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
У Харкові оголосили карантин через спалах небезпечної хвороби
23 січня , 14:30
Євробачення-2017: порядок виступів
 4 травня , 14:56
Як львів’яни планують популяризувати ІТ серед молоді прифронтового Маріуполя
 сьогодні , 20:49
Курс валют на 23 травня: євро продовжує невпинно дорожчати
 23 травня , 08:28
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук