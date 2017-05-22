Артеменко заявив, що за його кримінальною справою стоїть впливовий американський бізнесмен

Одіозний Андрій Артеменко, вже колишній депутат Верховної Ради, якого ГПУ підозрює в державній зраді, розповів, хто винен у його "переслідуваннях" в Україні.

Своїми "припущеннями" екс-нардеп, який зараз нібито перебуває у Вашингтоні, поділився в інтерв'ю для видання "Корреспондент".

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За словами Артеменка, свого часу Джордж Сорос – американський бізнесмен і спонсор Демократичної партії США – хотів укласти з Віктором Януковичем "газову угоду".

"Років 15-20 тому він (Сорос – "24") вбив собі в голову, що Україна – його приватний проект, а українські земля і труба повинні належати йому. У мене є докази, що саме Сорос направив Януковичу проект газотранспортного консорціуму: за низькою ціною у два з половиною мільярда доларів наша труба передавалася в управління Демпартії США. І це – проти 80 мільярдів доларів, які могла отримати Україна за чесної приватизації", – заявив Артеменко.

Тому те, що сьогодні відбувається зі мною – це результат боротьби між демократами і республіканцями. У них різне бачення того, що відбувається. А Україна – це маленька частинка у великій геополітичній грі. Я можу точно сказати, що у 2012 році Янукович відмовив Соросу з однієї простої причини – той мало йому запропонував. 20 відсотків його не влаштували, він просив половину,

– додав скандальний український політик.

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень Андрія Артеменка.



Раніше Президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення екс-радикала українського громадянства, тому що той одночасно мав паспорт іншої країни – Канади.