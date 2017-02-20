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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА СУТИЧКИ В КИЄВІ

Аваков заявив, що навіть без блокади торгівля з Донбасом неможлива

16:01, сьогодні 727
Арсен Аваков пояснив, чому поставки з Донбасу неможливі в будь-якому випадку
Арсен Аваков пояснив, чому поставки з Донбасу неможливі в будь-якому випадку / Getty Images

На окупованій частині Луганської області підірвали залізничну колію, тому навіть у випадку зняття блокади поставки вугілля неможливі.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава МВС Арсен Аваков

"Цієї інформації не було у ЗМІ, але вона дуже показова. Два дні тому на окупованій території Луганської області, за 5 км від нашого "кордону", було підірвано залізничну колію. Тож навіть якщо ми зараз знімемо блокаду й вирішимо возити наше вугілля, то луганську гілку вони вже підірвали", – сказав міністр.

Читайте також: Україна далі отримує газ і вугілля з Росії, – Аваков

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі вугільна промисловість Арсен Аваков Блокада залізниця
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