Аваков заявив, що навіть без блокади торгівля з Донбасом неможлива

На окупованій частині Луганської області підірвали залізничну колію, тому навіть у випадку зняття блокади поставки вугілля неможливі.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава МВС Арсен Аваков

"Цієї інформації не було у ЗМІ, але вона дуже показова. Два дні тому на окупованій території Луганської області, за 5 км від нашого "кордону", було підірвано залізничну колію. Тож навіть якщо ми зараз знімемо блокаду й вирішимо возити наше вугілля, то луганську гілку вони вже підірвали", – сказав міністр.

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