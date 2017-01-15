Автівка через п'яного водія перекинулась на дах у Маріуполі

Увечері 15 січня у Лівобережному районі Маріуполя перекинувся автомобіль ВАЗ-21015, 25-річний водій якого перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За інформацією прес-служби поліції Донецької області, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Зазначається, що нетверезий водій не впорався з керуванням та, як наслідок, перекинувся.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

Правоохоронці нагадали, що з початку року на дорогах Донеччини було виявлено 100 нетверезих водіїв.

За керування у нетверезому стані або у стані наркотичного сп’яніння передбачено штраф у сумі 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом терміном на 1 рік.

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