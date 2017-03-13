Білоруссю прокотилася хвиля арештів учасників "Маршів недармоїдів"

Майже півсотні людей затримали у Білорусі за участь у так званих "Маршах недармоїдів", які тривали протягом 10-12 березня.

Про це повідомив білоруський журналіст Павло Биковський у своєму Twitter.

Як мінімум 48 чалавек затрымана за маршы недармаедаў 10-12 сакавіка #дармаед https://t.co/xO6i3pRd0t — Paulyuk Bykowski (@paulyukByk) 12 марта 2017 г.

Крім того, сьогодні, 13 березня, судитимуть двох журналістів, які висвітлювали ці акції.

Читайте також: Білоруські журналісти поглумилися над героями Небесної сотні

Нагадаємо, протести у Білорусі тривають уже кілька тижнів. Люди виступають проти президентського указу, згідно з яким громадяни, які не працюють понад півроку, повинні щомісяця сплачувати 200 доларів податку.



9 березня Олександр Лукашенко доручив відкласти стягнення "податку на дармоїдство" на рік. Але білоруси все одно щотижня виходять на протести. Серед вимог – не лише скасування скандального декрету, а й відставка президента. Вони також критикують економічну політику влади – низькі зарплати і відсутність робочих місць.