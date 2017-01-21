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Більше в Трампа чи Обами: у мережі порівняли натовпи інаугурацій президентів

18:23, сьогодні 2242 Читать новость на русском
Барак Обама та Дональд Трамп під час інаугурації останнього
Барак Обама та Дональд Трамп під час інаугурації останнього / Getty Images

В інтернеті виклали відеопорівняння кількості людей, які відвідали інаугаріційні заходи останнього та чинного президентів США – Барака Обами та Дональда Трампа.

Відповідний ролик на своєму Youtube-каналі опублікував телеканал CNN.

Як бачимо, на інаугаріції Барака Обами в 2013-му було трохи більше люду, аніж під час вступу на найвищу американську посаду Дональда Трампа.

Крім того, порівняли інаугурації Барака Обами у 2009-му та Дональда Трампа в 2017 роках.

Зауважимо, що до Трампа завітали 800-900 тисяч, а до Обами в 2013-му трохи більше за мільйон, натомість у 2009-му людей було аж понад два мільйони.

Читайте також: Як Трамп складав присягу: яскравий фоторепортаж з США

До слова, напередодні з Дональдом Трампом трапився цікавий курйоз через фото з інаугурації Брака Обами.

Теги: Політика Дональд Трамп США Барак Обама
Джерело: 24 Канал
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