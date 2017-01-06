Бійці розповіли, як святкуватимуть Святвечір на фронті

Українські бійці, що змушені зустрічати різдвяні свята на фронті розповіли, як святкуватимуть Святвечір.

Про це пише видання Gazeta.ua.

Головна страва святої вечері – кутя – на передовій буде. Про це подбала мати одного з бійців.

Поки що святкового настрою нема. Але мама передала кутю. Коли пригощатиму нею побратимів, думаю, як то кажуть, магія з`явиться. Так склалось, що більшість побратимів в роті з півдня. Святу вечерю пам`тають тільки з дитинства. Я зі ще одним галичанином, відновлюватимемо традиції у бліндажі. 12 страв не буде. Але свічку запалимо, кутю, рибу і пампушки здому, будуть,

– розповів боєць 93 бригади Олег.

Боєць Володимир, що несе службу на Світлодарській дузі, додає, що цього року в нього сумний Святий вечір, бо після останніх боїв втратив багато побратимів.

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"Для мене, як в колядці, це сумний Святий вечір. Багато наших пішло після останніх боїв. Інша частина в госпіталі. З дому дзвонила бабуся, колядувала мені. Настрій піднявся. Може на Різдво теж трохи поколядую", – каже Володимир.

А от бійцям 80 бригади волонтери привезли вертеп.

"Вертеп і патріотичні, сучасні колядки. Це круть! Ми не думали святкувати, мали бути звичайні будні. Але коли дідух в бліндажі, то нема ради", –додає львівський десантник Андрій.