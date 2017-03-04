Блокада на Донбасі: поліція каже, що знайшла вибухівку, у штабі називають це провокацією

У поліції Луганщини повідомляють, що біля одного з пунктів, де розташовуються учасники блокади знайшли вибухівку, натомість самі блокувальники називають такі дії правоохоронців провокацією.

Йдеться про міст у селі Гірське Луганської області, де розташований так званий редут "Богдан".

Під однією з опор мосту, де стоїть намет активістів-блокувальників, виявлені міни "МОН", гранати РГМ-5, близько двох кілограмів тротилу з необхідними пристроями для здійснення вибухів, димові шашки, патрони,

– йдеться у повідомленні прес-служби поліції Луганщини.

В свою чергу в Штабі блокади торгівлі з окупантами назвали те, що відбувається провокацією.

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"Сьогодні вранці на редут "Богдан" прибула поліція Луганській області і повідомила про те, що їй надійшла заява, нібито міст, під яким знаходиться редут, заміновано. Заява здалася дивною, оскільки прямо навпроти редуту щодоби вартує "бобік" поліції Луганській області", – написали вони у своєму Facebook.

Правоохоронців допустили до огляду мосту. В кущах вони знайшли речовину, схожу на тротил, гранату РГД-5 і патрони. Блокувальники не відкидають, що цей "конструктор" поліція могла сама туди підкинути.

Нагадаємо, вранці 4 березня стало відомо, що поліція перекрила міст, де блокувальники облаштували один з перших редутів.