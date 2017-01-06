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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Бої на Світлодарській дузі: правда з окопів

18:54, сьогодні 852 Читать новость на русском
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Народний герой України Анатолій Адамовський продемонстрував масштаби руйнувань людських помешкань в селищі Луганському, що на Світлодарській дузі.

Вся територія прострілюється ворожими кулеметами та снайперами. В результаті бійні, що тривала з 18 по 23 грудня вже минулого року, українська армія зазнала значних втрат. Загинули дев’ятеро бійців, 35 отримали поранення, 17 контузії та ще більше десятка – травми різного характеру.

Анатолій Адамовський – один із тих, хто вважає, що українську землю відвойовувати треба, але не аж такою ціною.

Я був би згоден, якби до таких подій підготувалися нормально. Працювала б артилерія, наприклад. За великим рахунком, я вважаю, що не треба було її забирати. 152 калібр за годину вигнав би бойовиків з цього лісу і тікали б вони до самого Вуглегірська,
– прокоментував Адамовський.

Та, за словами солдата, артилерія почала прикривати занадто пізно. Як кажуть військові, 90% усіх втрат саме від ворожої артилерії. Це наглядно підтверджують свіжі вирви від снарядів.

На сумнозвісній Світлодарці це вже друга контратака українських сил такого масштабу. Перша була на прикінці червня 2016 року. Тоді наші військові також відбили наступ бойовиків і захопили їхні позиції. Та за командою з Києва відступили назад, аргументуючи наявністю Мінських домовленостей.

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Автор: Володимир Рунець
Теги: Україна Війна на Донбасі Світлодарська дуга
Джерело: 24 Канал
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