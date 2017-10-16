Бойовики показали, які надгробки поставили "Гіві" і "Моторолі" у Донецьку

В окупованому Донецьку ліквідованим терористам Арсенію Павлову "Моторолі" і Михайлу Толстих "Гіві" поставили однакові пам'ятники. На події також був присутній помічник президента Росії Владислав Сурков.

Світлини з відкриття надгробних плит опублікувало одне з сепаратистських видань.

У відкритті так званого "меморіалу" взяв участь ватажок "ДНР"Олександр Захарченко. Також у мережі з'явилось фото з Владиславом Сурковим, якого називають куратором так званих "ЛДНР".

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На події був присутній ще один з ватажків бойовиків – "глава" так званого "Союзу добровольців Донбасу" Олександр Бородай.