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Телеканал новин 24 Браконьєри наловили рідкісної риби майже на три мільйони гривень
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Браконьєри наловили рідкісної риби майже на три мільйони гривень

17:44, сьогодні 3491 Читать новость на русском
Незаконний вилов риби
Незаконний вилов риби / a7d.com.ua

На Херсонщині прикордонники затримали браконьєрів, які наловили риби майже на три мільйони гривень.

Чоловіки на моторному човні перевозили кілька кілограмів осетрових риб на майже два з половиною мільйони гривень. А вже за кілька годин прикордонники Бердянського загону затримали ще трьох рибалок, які незаконно виловили 24 камбали-калкан, майже 400 пеленгасів та 17 осетрових риб.

Розслідуванням обох справ займається Нацполіція.

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Теги: Україна світ тварин Херсон
Джерело: 24 Канал
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