Браконьєри наловили рідкісної риби майже на три мільйони гривень

На Херсонщині прикордонники затримали браконьєрів, які наловили риби майже на три мільйони гривень.

Чоловіки на моторному човні перевозили кілька кілограмів осетрових риб на майже два з половиною мільйони гривень. А вже за кілька годин прикордонники Бердянського загону затримали ще трьох рибалок, які незаконно виловили 24 камбали-калкан, майже 400 пеленгасів та 17 осетрових риб. Розслідуванням обох справ займається Нацполіція. Читайте також: Браконьєри вбили 120-кілограмову рибу, занесену до Червоної книги



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