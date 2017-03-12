Брехня Росії, будка Порошенка і безвіз: головне за тиждень

Як Україна судилася з Росією, за що Тетяну Чорновол закидали яйцями та чому киян пропускали в метро безкоштовно – про ці та інші події тижня, що минає (6 – 12 березня), читайте в огляді сайту 24 Каналу.
Петро Порошенко на відкритті Харківського тракторного заводу:
"Хтось дуже хоче розхитати лодку. Комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспектах, викрикуючи "Геть!". Чому? Бо працювати не вміють. Нічого, навіть собачої будки в житті не збудували і закликають до дестабілізації в державі".
У Міжнародному суді ООН розпочався процес "Україна проти Росії". Наша мета – покарати агресора за порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму і расової дискримінації. Остаточне рішення очікується за два-три роки, а поки що прагнемо, аби Суд ухвалив тимчасові заходи стримування для Росії.
Росія на цьому суді показала майстер-клас із брехні та юридичної гімнастики. Зокрема, представники РФ переконували, що "ополченці" знайшли зброю на шахтах Донбасу.
А також стверджували, що привезений із РФ для знищення боїнга МН-17 ЗРК "Бук" не порушує міжнародне право та що українські війська самі обстрілюють цивільних, а Петро Порошенко планує виграти війну, влаштувавши терор на Донбасі. Доказ – змонтоване російським ТБ відео.
США не скасують санкції проти Росії до повної деокупації Донбасу та Криму. У цьому запевнив держсекретар Рекс Тіллерсон на зустрічі із головою МЗС України Павлом Клімкіним. Крім того, США та Евросоюз відзначили успіхи антикорупційних органів НАБУ і САП та закликали Україну до створення антикорупційного суду найближчим часом.
Солом’янський суд Києва обрав екс-голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці або застави у 100 млн гривень. Обидві сторони подали апеляцію: САП хоче збільшення застави до 2 млн гривень, адвокати – зменшення.
Тим часом Насіров сидить у чотиримісній камері Лук’янівського СІЗО на загальних умовах, а соцмережі святкують перемогу.
"Сбербанк" Росії почав приймати клієнтів з "паспортами" "ДНР" та "ЛНР". Українська "дочка" фінустанови миттю відхрестилася від "матері" і заявила, що фейкові документи не розглядатиме.
Тим часом глава МВС України Арсен Аваков вимагає від Кабміну закрити "Сбербанк" в Україні або принаймні ввести щодо нього санкції.
Нардепа Тетяну Чорновол закидали яйцями блокадники торгівлі з ОРДЛО. Це сталося, коли вона намагалася переконати їх боротися з контрабандою іншими методами. Виникла суперечка, у якій Чорновол дістала ляпаса, яєць та почула багато ненормативної лексики на свою адресу.
Золотий рукомийник та іменний годинник від Володимира Путіна знайшли у Дніпрі в директора держпідприємства "Електровозбудування", якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів.
На думку слідства, зловмисник списав 3 млн грн за ремонт двигунів, при цьому вже маючи заборгованість по зарплаті перед працівниками на 6 млн грн.
Четверо студентів облили кефіром та зеленкою учасників маршу феміністок, що відбувся 8 березня в Києві.
Провокаторів оперативно затримала поліція. За словами хлопців, таким чином вони висловлювали свою незгоду із тезами, які висловлювали учасники маршу.
9 березня українці відзначили 203-річницю з дня народження Тараса Шевченка. У Києві традиційно поклали квіти до пам’ятника поету та провели флешмоб із декламування його віршів.
Петро Порошенко вручив щорічну премію імені Шевченка.
Крім того, на кількох станціях столичного метро в цей день можна було проїхати безкоштовно за цитування поезій Кобзаря.
На засіданні громадської ради при Міноборони ветеран АТО Дмитро Резніченко вдарив генерала Віктора Палія, який очолює цю раду. Інцидент стався після звинувачень Резніченка на адресу членів цієї ради в організації антиукраїнського флешмобу "Бессмертный полк" з використанням "колорадських стрічок" 9 травня 2016 року.
У Києві розстріляли одеського бізнесмена Олександра Ряжева. Убивство сталося, коли він їхав додому на авто з двома малими дітьми в салоні. Ряжев помер дорогою в лікарню, малеча отримала травми.
Бізнесмен мав мережу ресторанів по країні, а також був затятим гравцем в карти та займався рейдерством.
Європарламент запустив ухвалення безвізового режиму з Україною. Відповідне рішення профільного комітету було ключовим у процедурі прийняття. Петро Порошенко доручив МЗС готуватися до останнього етапу – розгляду на пленарній сесії, що очікується 5 квітня.
В ОАЕ через позашлюбний секс затримали українку Ірину Нохай та її хлопця з Південної Африки Емліна Калвервелля. Коли місцеві лікарі встановили у жінки вагітність, з’ясувалося, що стосунки пари не зареєстровані. За місцевими законами, секс до шлюбу суворо заборонений. Тепер закоханим загрожує тривале ув’язнення.
Іспанська "Барселона" феєрично розгромила французький "Парі Сен-Жермен" із рахунком 6:1. Це при тому, що попередній матч каталонці принизливо програли – 4:0. Таким чином, "Барса" зробила неймовірне – попри всі невтішні прогнози пробилася в чвертьфінал Ліги Чемпіонів.
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