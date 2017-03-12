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Брехня Росії, будка Порошенка і безвіз: головне за тиждень

22:04, сьогодні 275
Головне за тиждень
Головне за тиждень / 24 Канал

Як Україна судилася з Росією, за що Тетяну Чорновол закидали яйцями та чому киян пропускали в метро безкоштовно – про ці та інші події тижня, що минає (6 – 12 березня), читайте в огляді сайту 24 Каналу.

Цитата тижня

Петро Порошенко на відкритті Харківського тракторного заводу:

"Хтось дуже хоче розхитати лодку. Комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспектах, викрикуючи "Геть!". Чому? Бо працювати не вміють. Нічого, навіть собачої будки в житті не збудували і закликають до дестабілізації в державі".

Суд тижня

У Міжнародному суді ООН розпочався процес "Україна проти Росії". Наша мета – покарати агресора за порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму і расової дискримінації. Остаточне рішення очікується за два-три роки, а поки що прагнемо, аби Суд ухвалив тимчасові заходи стримування для Росії.

Брехня тижня

Росія на цьому суді показала майстер-клас із брехні та юридичної гімнастики. Зокрема, представники РФ переконували, що "ополченці" знайшли зброю на шахтах Донбасу.

А також стверджували, що привезений із РФ для знищення боїнга МН-17 ЗРК "Бук" не порушує міжнародне право та що українські війська самі обстрілюють цивільних, а Петро Порошенко планує виграти війну, влаштувавши терор на Донбасі. Доказ – змонтоване російським ТБ відео.

Подія тижня

США не скасують санкції проти Росії до повної деокупації Донбасу та Криму. У цьому запевнив держсекретар Рекс Тіллерсон на зустрічі із головою МЗС України Павлом Клімкіним. Крім того, США та Евросоюз відзначили успіхи антикорупційних органів НАБУ і САП та закликали Україну до створення антикорупційного суду найближчим часом.

Перемога тижня

Солом’янський суд Києва обрав екс-голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці або застави у 100 млн гривень. Обидві сторони подали апеляцію: САП хоче збільшення застави до 2 млн гривень, адвокати – зменшення.

Тим часом Насіров сидить у чотиримісній камері Лук’янівського СІЗО на загальних умовах, а соцмережі святкують перемогу.

Зрада тижня

"Сбербанк" Росії почав приймати клієнтів з "паспортами" "ДНР" та "ЛНР". Українська "дочка" фінустанови миттю відхрестилася від "матері" і заявила, що фейкові документи не розглядатиме.

Тим часом глава МВС України Арсен Аваков вимагає від Кабміну закрити "Сбербанк" в Україні або принаймні ввести щодо нього санкції.

Скандал тижня

Нардепа Тетяну Чорновол закидали яйцями блокадники торгівлі з ОРДЛО. Це сталося, коли вона намагалася переконати їх боротися з контрабандою іншими методами. Виникла суперечка, у якій Чорновол дістала ляпаса, яєць та почула багато ненормативної лексики на свою адресу.

Знахідка тижня

Золотий рукомийник та іменний годинник від Володимира Путіна знайшли у Дніпрі в директора держпідприємства "Електровозбудування", якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів.

На думку слідства, зловмисник списав 3 млн грн за ремонт двигунів, при цьому вже маючи заборгованість по зарплаті перед працівниками на 6 млн грн.

Провокація тижня

Четверо студентів облили кефіром та зеленкою учасників маршу феміністок, що відбувся 8 березня в Києві.

Провокаторів оперативно затримала поліція. За словами хлопців, таким чином вони висловлювали свою незгоду із тезами, які висловлювали учасники маршу.

Дата тижня

9 березня українці відзначили 203-річницю з дня народження Тараса Шевченка. У Києві традиційно поклали квіти до пам’ятника поету та провели флешмоб із декламування його віршів.

Петро Порошенко вручив щорічну премію імені Шевченка.

Крім того, на кількох станціях столичного метро в цей день можна було проїхати безкоштовно за цитування поезій Кобзаря.

Бійка тижня

На засіданні громадської ради при Міноборони ветеран АТО Дмитро Резніченко вдарив генерала Віктора Палія, який очолює цю раду. Інцидент стався після звинувачень Резніченка на адресу членів цієї ради в організації антиукраїнського флешмобу "Бессмертный полк" з використанням "колорадських стрічок" 9 травня 2016 року.

Кримінал тижня

У Києві розстріляли одеського бізнесмена Олександра Ряжева. Убивство сталося, коли він їхав додому на авто з двома малими дітьми в салоні. Ряжев помер дорогою в лікарню, малеча отримала травми.

Бізнесмен мав мережу ресторанів по країні, а також був затятим гравцем в карти та займався рейдерством.

Надія тижня

Європарламент запустив ухвалення безвізового режиму з Україною. Відповідне рішення профільного комітету було ключовим у процедурі прийняття. Петро Порошенко доручив МЗС готуватися до останнього етапу – розгляду на пленарній сесії, що очікується 5 квітня.

Казус тижня

В ОАЕ через позашлюбний секс затримали українку Ірину Нохай та її хлопця з Південної Африки Емліна Калвервелля. Коли місцеві лікарі встановили у жінки вагітність, з’ясувалося, що стосунки пари не зареєстровані. За місцевими законами, секс до шлюбу суворо заборонений. Тепер закоханим загрожує тривале ув’язнення.

Диво тижня

Іспанська "Барселона" феєрично розгромила французький "Парі Сен-Жермен" із рахунком 6:1. Це при тому, що попередній матч каталонці принизливо програли – 4:0. Таким чином, "Барса" зробила неймовірне – попри всі невтішні прогнози пробилася в чвертьфінал Ліги Чемпіонів.

Читайте також: Інфаркт Насірова, втомлений міст та казус на Оскарі

Автор: Наталія Косякова
Теги: Політика Новини Росії Петро Порошенко Роман Насіров Публікації Суд Україна - Росія Російська пропаганда Банки Блокада 8 березня Тарас Шевченко Кримінал Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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