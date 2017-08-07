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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Чим особливий іспанський кросовер Seat Ateca: тест-драйв

16:26, сьогодні 15 Читать новость на русском
Кросовер Seat Ateca
Кросовер Seat Ateca / carmagazine.co.uk

"Перша передача" порівняла кросовер Seat Ateca з автомобілем Seat Altea Freetrack.

З 2017 іспанська компанія SEAT почала випускати свій перший в історії бренду кросовер. Seat Ateca побудований на базі популярного Volkswagen Tiguan. Втім, на цій платформі раніше сконструювали ще один паркетник Skoda Kodiaq.

Чим же відрізняється "іспанець" від свого старшого друга з Німеччини і які у нього є переваги – дивіться у програмі "Перша передача".

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Теги: Перша передача Seat
Джерело: 24 Канал
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