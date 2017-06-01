Чоловіка, що зґвалтував та закатував дівчину-підлітка, вже затримали

Поліція Донеччини за гарячими слідами затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 14-річної Олександри в Андріївці, що на Донеччині.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції, начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, затриманий чоловік має очевидні психічні відхилення. Він заманив дівчину до лісосмуги, зґвалтував її та жорстоко вбив.

"Готовий повторювати тисячу разів - якщо хочемо захистити наших дітей, має бути суворе покарання за такі злочини. Інакше ми й надалі будемо лікувати та ховати дітей, які страждатимуть від таких покидьків", – обурився Аброськін.

Нагадаємо, вранці 1 черня в Андріївці поліція знайшла понівечений труп дівчини-підлітка. Рідні дівчинки почали бити на сполох, коли вона ввечері не повернулась додому. Пошуки дитини тривали всю ніч.