Чому міністр інформаційної політики Юрій Стець пішов у відставку: думка експерта

Є дві основних причини відставки глави Міністерства інформаційної політики Юрія Стеця. Перша – стан здоров’я і друга – неможливість у нинішній ситуації дати той результат, який від нього очікують і українське суспільство, і влада.

Таку думку сайту "24" висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. За його словами, Міністерство інформаційної політики, яке повинно мало стати найбільш прозорим і публічним, обговорювалося публічно тільки з точки зору його недоліків і жартів.

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За словами експерта, Стець не зміг реалізувати ті завдання, які стояли перед Міністерством інформаційної політики. Як у силу об’єктивних, так і суб’єктивних причин. Щодо об’єктивних, то це, говорить Бала, недостатнє фінансування. Однак, на його думку, треба було намагатися більш публічно окреслити для суспільства ті зміни, які необхідні для ефективної роботи Міністерства, виходячи з того, що в нас війна з Росією.

Було багато нарікань, що немає прориву в інформаційній війні з Росією, і провину за це покладали саме на Стеця. Він обіцяв іномовлення і суспільне телебачення, що так і не запрацювало,

– зазначає Віталій Бала.

Ще одним з недоліків, як зауважує політолог, була закритість Міністерства.

"Насправді це Міністерство повинно бути щодня на слуху не тільки в експертів і політиків, але й простих громадян, щоб всі бачили його конкретні результати. Але Міністерство інформаційної політики для широкого загалу так і залишилися у своїй мушлі", – наголосив експерт.

Щодо можливого наступника, то, за словами політолога, це має бути відома і авторитетна в інформаційному співтоваристві людина. Причому, вона повинна вміти сама генерувати ідеї і зібрати відповідну команду для їхньої реалізації. Також наступник Стеця повинен мати досвід і відповідну освіту для втілення всього цього в реальне життя. Поки що, зазначає Бала, в самому Міністерстві таких людей немає.

Нагадаємо, 31 травня Юрій Стець написав заяву про відставку з посади глави Міністерства інформаційної політики України. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. До призначення нового міністра виконувачем обов’язків є перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джепарова.