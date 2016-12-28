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Чорногорія видала ордери на арешт росіян, причетних до спроби державного перевороту

11:57, сьогодні 254 Читать новость на русском
Спроба держперевороту в Чорногорії
Спроба держперевороту в Чорногорії / bbc.com

В Чорногорії видали ордери на арешт двох росіян, причетних до спроби перевороту в країні. Крім того, у розшук оголосили трьох сербів.

Всі підозрювані, за даними слідства, причетні до спроби вбивства чорногорського прем’єра і захоплення парламенту в день виборів у жовтні.

Двоє росіян є членами російської військової розвідки, які з території сусідньої Сербії стежили за тодішнім очільником уряду Чорногорії Міло Джукановичем.

Місцеві ЗМІ повідомили, що один із розшукуваних сербів – Неманья Рістіч – засвітився на фотографії з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час його візиту до Белграда 12 грудня.

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Нагадаємо, 16 жовтня – в день парламентських виборів в Чорногорії – російські націоналісти хотіли ліквідувати прем'єр-міністра Чорногорії. За версією слідства, переворот був спланований, щоб не допустити вступу Чорногорії в НАТО.

Загалом з’ясовано імена 19 сербів і чорногорців, які, за версією слідства, брали участь у змові.

Теги: Політика Чорногорія арешт Новини Росії
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