Депутат "Народного фронту" позивається до газети "Вести" через "кремлівську брехню"

Народний депутат від "Народного фронту" Сергій Фаєрмарк подав судовий позов до медіа-холдингу "Вести" в зв’язку з публікаціями, які він пов’язує з "прокремлівською пропагандою".

Йдеться про текст під заголовком "Жадность Фаера сгубила", опублікований на сайті видання "Вести" грудні 2016 року.

"Ця публікація – явна і умисна брехня. Мої адвокати в позовній заяві детально аргументують, чому всі ці твердження бездоказові й надумані. Хочу привернути увагу до головного: тут ідеться про спробу не так оббрехати мене, як дискредитувати велику бельгійську компанію "Ян Де Нул" і важливий інфраструктурний проект України в портовій галузі. Вона під час війни залишається однією з небагатьох точок економічного зростання й залучення іноземних інвестицій. Днопоглиблення українських портів – це стратегічний напрямок. Думаю, невипадково цю роботу намагається очорнити саме медіа-холдинг "Вєсті", який багато хто вважає негласним підрозділом кремлівської пропаганди всередині України. Підрозділом, який займається явною політичною рекламою посадовців режиму Януковича – людей, на яких ще до Євромайдану клейма не було де поставити. Подібні інфобійці живуть за принципом "що гірше для української держави – то краще", – заявив С. Фаєрмарк.

На думку позивача, дискредитаційні публікації про порти України є елементом економічної та інформаційної агресії Росії.

"Нагадую неспеціалістам: українські порти – це не просто життєво важливий елемент інфраструктури та потужне джерело валютної виручки для держави. Наші порти споконвіку є природніми конкурентами портів чорноморського узбережжя Росії: Новоросійська, Ростова-на-Дону тощо. Це геоекономічна конкуренція двох потужних країн-зерноекспортерів та транзитерів – які тепер ще й воюють. Ось чому Кремль і його маріонетки в Україні зараз намагаються дискредитувати Адміністрацію морських портів України та Мінінфраструктури. Невипадково оббріхувати днопоглиблення портів узялися саме ті ЗМІ, які оскаженіло дискредитували уряд Арсенія Яценюка. Ворог продовжує гібридну агресію проти команди, яка врятувала державу в перші роки війни й домоглася енергетичної незалежності від Росії. Негласна мережа ворожих ЗМІ в Україні й надалі кидається брудом в Яценюка і в команду "Народного фронту", які запустили безпрецедентні реформи для зміцнення нашого суверенітету. Брехливі публікації проти мене – всього лише один з інструментів цієї брудної кампанії. Мій позов – це черговий крок до боротьби з кремлівською пропагандою в Україні, яка вигадує нові і нові брехні, щоб дискредитувати, деморалізувати і пересварити в Україні всіх з усіма", – пояснив Сергій Фаєрмарк.

Він також наголосив, що у публікації умисно дискредитується провідна західна компанія.

"Вороги системно руйнують репутацію України на Заході. Вкладають в це мільйони доларів з бюджету РФ. В цьому випадку обливають брудом провідну західну днопоглиблювальну компанію "Ян Де Нул", яка ризикнула працювати в Україні під час війни. Кремль намагається ізолювати нас від інвесторів з цивілізованого світу", – сказав народний депутат Фаєрмарк.