Депутат від БПП натякнув, що хоче вийти з фракції

Народний депутат Олег Петренко заявив, що хоче покинути фракцію "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

"Може, я випадково став депутатом, може, випадковостей не буває. Але я жартома кажу, що став жертвою моди осені 2014 року. БПП-шника з мене вийшло, я залишився "азовцем", – так прокоментував можливість виходу з фракції Петренко.

За словами політика, він не бачить себе членом фракції "Блоку Петра Порошенка".

У коментарі "Інфоміст" народний обранець додав, що це не офіційна заява, але від своїх слів депутат не відмовляється.

Офіційних заяв я не робив. Це був емоційний виступ на ток-шоу. Але від своїх слів я відмолятись не збираюсь. Як сказав, так і буде зроблено,

– заінтригував Олег Петренко.

Нагадаємо, 7 квітня народний депутат України Владислав Голуб вийшов із фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді.