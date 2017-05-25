Депутат від БПП натякнув, що хоче вийти з фракції

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Народний депутат Олег Петренко заявив, що хоче покинути фракцію "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.
Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.
"Може, я випадково став депутатом, може, випадковостей не буває. Але я жартома кажу, що став жертвою моди осені 2014 року. БПП-шника з мене вийшло, я залишився "азовцем", – так прокоментував можливість виходу з фракції Петренко.
За словами політика, він не бачить себе членом фракції "Блоку Петра Порошенка".
У коментарі "Інфоміст" народний обранець додав, що це не офіційна заява, але від своїх слів депутат не відмовляється.
Офіційних заяв я не робив. Це був емоційний виступ на ток-шоу. Але від своїх слів я відмолятись не збираюсь. Як сказав, так і буде зроблено,
– заінтригував Олег Петренко.
Нагадаємо, 7 квітня народний депутат України Владислав Голуб вийшов із фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді.