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Телеканал новин 24 Депутат від "Самопомочі" подав заяву про зняття з нього депутатської недоторканості
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Депутат від "Самопомочі" подав заяву про зняття з нього депутатської недоторканості

21:03, 22 грудня 12806 Читать новость на русском
Андрій Журжій
Андрій Журжій / Самопоміч

Депутат від "Самопомочі" Андрій Журжій подав заяву до ВРУ про зняття з нього депутатської недоторканості.

"Я подав до Голови Верховної Ради вимогу про надання згоди парламенту на притягнення мене до відповідальності.

Єдине чого я хочу – без жодного імунітету боротися проти свавілля Генпрокуратури та податкової міліції", – заявив Журжій.

Нагадаємо, нещодавно в стінах Верховної Ради була зареєстрована постанова № 5542 щодо звільнення вищого керівництва Державної фіскальної служби України – Голови Романа Насірова і його першого заступника Сергія Білана. Одразу після заяви Андрія Журжія стосовно збору підписів до цієї постанови, у ЗМІ з’явилася інформація про розпочаті щодо нього кримінальні провадження. Генеральний прокурор заявив, що генпрокуратура має запитання до електронної декларації депутата, у зв’язку з чим було розпочато кримінальне провадження за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

Народний депутат переконаний, що для того, аби суспільство побачило, чим насправді займаються правоохоронні органи і на що витрачаються кошти платників податків, кримінальні справи проти нього повинні стати публічними і показовими.

"Якщо за цими кримінальними справами стоїть щось більше, ніж політичні заяви, то Генпрокурор має негайно внести до Верховної Ради подання на зняття з мене депутатської недоторканності. Зі свого боку, я самостійно подав спікеру парламенту вимогу про надання згоди Верховної Ради на притягнення мене до відповідальності. Я хочу захищатись від свавілля ГПУ та податкової міліції як звичайний громадянин, без жодних імунітетів!", – заявляє Журжій.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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