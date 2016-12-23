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Телеканал новин 24 Депутати Київради ухвалили громадський бюджет столиці
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Депутати Київради ухвалили громадський бюджет столиці

17:28, 22 грудня 68 Читать новость на русском
Київрада
Київрада / ua.112.ua

Депутати Київської міської ради підтримали рішення "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва".

За це рішення проголосувало 77 депутатів. "Громадський бюджет абсолютно новий формат бюджетних взаємовідносин влади міста та громадськості. Фактично, це механізм безпосереднього впливу громади на те, як витрачаються кошти міста. Це дуже важливий крок з точки зору громадянського суспільства і безпосередньої можливості громадянського суспільства визначати на що потрібно витрачати кошти киян", підкреслив співініціатор рішення, голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" в Київраді Сергій Гусовський.

В процесі підготовки процедури громадського бюджету команда розробників використовувала успішний досвід окремих міст країн ЄС та США. Адже в усьому світі громадський бюджет є ефективним інструментом для навчання, залучення та розширення прав і можливостей громадян, а також зміцнення попиту на результативне управління.

Крім того, підвищення прозорості та підзвітності, що створює цей інструмент, може допомогти зменшити неефективність влади у прийнятті бюджетних рішень і приборкати кумівство, патронаж, і корупцію. Також, Положення про громадський бюджет змінює баланс відносин влада-громада. Тепер саме громада міста має контролювати посадовців, в той час як на владу покладаються обов’язки виконавчого органу.

Столичне "Об’єднання "Самопоміч" переконане, що ухвалене рішення про громадський бюджет допоможе створити ефективний механізм, де громадянин буде генератором ідеї, а чиновник її виконавцем, що дасть можливість київській громаді безпосередньо вирішувати справи міста.

Теги: Бюджет Самопоміч Київрада Євросоюз
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