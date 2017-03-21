15:01
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія – планета Плюк.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, 20 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 13:00: Військові навчання України та НАТО. Працевлаштування переселенців
Випуск новин
14:53, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Депутатів спіймали на кнопкодавстві за скандальну постанову

13:25, сьогодні 417 Читать новость на русском
Денисенко та Урбанський кнопкодавлять
Денисенко та Урбанський кнопкодавлять / Чесно

У вівторок, 21 березня, депутати з "Блоку Петра Порошенка" кнопкодавили під час парламентського голосування про призначення представника Верховної Ради до складу комісії аудиту НАБУ.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Табло поіменного голосування показало, що "за" проголосували всі місця заднього ряду БПП, хоча на двох місцях у ньому – між Олександром Урбанським та Вадимом Денисенком – ніхто не сидів. Відтак, активісти руху припускають, що кнопкодавили Денисенко та Урбанський.

Окрім того, на відео видно, як нардеп Сергій Лещенко знімає на відео момент голосування депутатів з БПП і йому чинить перешкоди колега по фракції Гліб Загорій.

Читайте також: Соболєв заявив про фальсифікацію постанови про призначення Брауна аудитором НАБУ

"Бажання Порошенка за будь-яку ціну призначити кишенькового аудитора НАБУ вже навіть не смішне. Тепер результат – 200 голосів "за" при потрібних 226", – написав Лещенко в Facebook.

Він наголосив, що нардеп Ігор Кононенко під час голосування безупинно комусь телефонував та "ходив домовлятися до "Опозиційного блоку".

Нагадаємо, під час голосування у Верховній Раді за кандидатуру на посаду незалежного аудитора НАБУ нардепам забракло голосів для схвалення обох претендентів.

Теги: Політика Україна Верховна Рада Блок Петра Порошенка Сергій Лещенко
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Досрочные парламенсткие выборы выгодны Порошенко
сьогодні, 12:19 Досрочные парламенсткие выборы выгодны Порошенко
Михайло Подоляк 906
Кто заинтересован в уничтожении украинского химпрома? – анализ
сьогодні, 11:31 Кто заинтересован в уничтожении украинского химпрома? – анализ
141
Чому дороги Києва
сьогодні, 10:11 Чому дороги Києва "убиті", якщо гроші на їхній ремонт є?
Публічний аудит 632
Реформы в Украине. Результаты есть, но хотелось бы большего
сьогодні, 08:01 Реформы в Украине. Результаты есть, но хотелось бы большего
Микола Спиридонов 871
Про дивну логіку влади і викриту змову
20 березня, 21:30 Про дивну логіку влади і викриту змову
Богдан Яременко 2405
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Сніговий полон. На трасі Мукачеве – Ужгород утворилися кілометрові затори
 13 січня , 15:25
"Дорога свобода": кому довелось виплатити мільйони, щоб вийти на волю
 6 жовтня 2016 , 17:00
У Слов'янську маршрутка потрапила в ДТП: є постраждалі
 сьогодні , 13:50
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук