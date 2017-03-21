Депутатів спіймали на кнопкодавстві за скандальну постанову

У вівторок, 21 березня, депутати з "Блоку Петра Порошенка" кнопкодавили під час парламентського голосування про призначення представника Верховної Ради до складу комісії аудиту НАБУ.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Табло поіменного голосування показало, що "за" проголосували всі місця заднього ряду БПП, хоча на двох місцях у ньому – між Олександром Урбанським та Вадимом Денисенком – ніхто не сидів. Відтак, активісти руху припускають, що кнопкодавили Денисенко та Урбанський.

Окрім того, на відео видно, як нардеп Сергій Лещенко знімає на відео момент голосування депутатів з БПП і йому чинить перешкоди колега по фракції Гліб Загорій.

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"Бажання Порошенка за будь-яку ціну призначити кишенькового аудитора НАБУ вже навіть не смішне. Тепер результат – 200 голосів "за" при потрібних 226", – написав Лещенко в Facebook.

Він наголосив, що нардеп Ігор Кононенко під час голосування безупинно комусь телефонував та "ходив домовлятися до "Опозиційного блоку".

Нагадаємо, під час голосування у Верховній Раді за кандидатуру на посаду незалежного аудитора НАБУ нардепам забракло голосів для схвалення обох претендентів.