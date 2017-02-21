Дестабілізувати ситуацію в Україні, хочуть спецслужби РФ, – Грицак

Очільник СБУ Василь Грицак заявив, що люди в Україні мають право на протестну діяльність, натомість завдання спецслужби не допустити дестабілізації.

Таку заяву він зробив під час спільного брифінгу з генпрокурором Юрієм Луценком.

"В Україні люди мають право на протестну діяльність і висловлювання незадоволення тими чи іншими процесами, але ми не повинні допустити дестабілізації, пересування в містах і селах нашої держави людей зі зброєю. Ми будемо робити все для того щоб цього не сталося", – наголосив голова СБУ.

Також Грицак зауважив, що тривають спроби дестабілізувати ситуацію всередині України, в тому числі з боку російських спецслужб.

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