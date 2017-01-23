Дівчина з кішкою: неймовірні подорожі з твариною у човні

35-річна американка Ліз Кларк спростовує популярний міф, що активний відпочинок з домашніми улюбленцями – це важко.
Дівчина понад 10 років подорожує на своєму човні вздовж західного узбережжя Мексики і Центральної Америки.
З 2013-го на борту її плавучої оселі оселилась врятована нею кішка Амелія, яку Кларк іноді також називає "Тропикет".
За словами американки, кішці подобається жити на човні навіть більше, ніж у будинку на березі.
За подорожами дівчини з кішкою можна стежити у Instagram Ліз Кларк.
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