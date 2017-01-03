До уваги відпочивальників: рейси з України в ОАЕ можуть на кілька днів скасувати

Міністерство інфраструктури попереджає про можливе скасування рейсів в Дубай і Шарджу в найближчі кілька днів.

Про це інформує прес-служба українського транспортного відомства.

Як пояснили в Мінінфраструктури, з 29 грудня 2016-го в аеропортах Дубая і Шарджі вже перенесли та скасували велику кількість рейсів. Причиною став густий туман.

За інформацією Національного центру метеорології та сейсмології ОАЕ, несприятливі для польотів погодні умови можуть зберегтись ще впродовж наступних декількох днів.

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У зв’язку з цим українські Державіаслужба та МЗС попереджають українців, які планують свої подорожі у напрямку ОАЕ, про можливість подальшого скасування або перенесення перельотів або значні затримки під час очікування наступних рейсів.

Нагадаємо, 31 грудня майже 200 українців застрягли в аеропортах Шарджі та Дубая і не могли повернутись в Україну. Як повідомляли самі туристи, вони провели там понад три доби і лише ввечері суботи прямим рейсом Шарджа – Київ їх доставили додому.