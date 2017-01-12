"Дождь" не пройде, – реакція соцмереж на заборону телеканалу в Україні

Українські та російські соціальні мережі встигли відреагувати на заборону трансляції російського телеканалу "Дождь" на українському телебаченні.

Основні аргументи: канал не визнав суверенітет і територіальну цілісність України, а також через трансляцію російської реклами. Проте далеко не всі користувачі мереж погодились з такими заявами, згадуючи про діяльність телеканалу "Інтер", до прикладу.

Ничего. Зато Трамп поставит Дождь на кнопку Си-Эн-Эн — I.K. (@Vorewig) 12 січня 2017 р.

Телеканал Дождь построит телевышки на границе с Украиной для возобновления вещания на запрещенных территориях. — Eugen Sakal (@Gienius_S) 12 січня 2017 р.

Читайте також: Заборона "Дождя" в Україні. На каналі розповіли, чому вважають Крим російським

Украина запретила вещание телеканала Дождь



Самое смешное, что Дождь единственный российский канал, который объективно освещал майдан — Сталингулаг (@StalinGulag) 12 січня 2017 р.

Россия подаст жалобу на Украину за запрет тв-канала "Дождь". Россия борется за право русских на информацию только за пределами страны. — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 12 січня 2017 р.

Анна Амарго

*Україна закрила "Дождь"? Введіть сіметрічниє санкції. Закрийте в Росії український канал. Можете навіть два*!? Если найдете!? — no name (@stopdurost) 12 січня 2017 р.

Інші ж користувачі згодні з подібним рішенням. На їхню думку, російський телеканал нічим не кращий за інших, бо МЗС не стало б заступатись за невигідний їм телеканал.

Читайте також: З'явилася інформація, через які саме програми заборонили "Дождь"

Власть заступается за "Дождь", значит, это ее СМИ. За оппозиционные СМИ никогда не заступится. — NormaJ (@galamm11) 12 січня 2017 р.

Тут возмущаються,шо,мол Росія 24 є в доступі в Укр.а Дождь фсьо.Шановні,Дождь в рази небезпечніше.Тому шо Росія 24 не скривають шо вони суки — Ho/oyovi Стрелок (@1g2oshanard) 12 січня 2017 р.

Вчера весь твиттер писал про "золотой дождь". Сегодня - просто про "Дождь".

"Золото" уже кончилось? — Андрій Шумило (@andykrim65) 12 січня 2017 р.

их стоило запретить только за это



спикер, блять, Царев pic.twitter.com/VwC7ttCLh1 — П Ы Н Д Ы К (@Gandrushka) 12 січня 2017 р.

Включу Дождь когда на Манежке БТРы будут гореть. — ВП (@sranysovok) 12 січня 2017 р.

Телеканал Яро\\\ — ВП (@sranysovok) 12 січня 2017 р.

В///ух! — Телеканал Дождь (@valtsman) 12 січня 2017 р.

"они живут по законам РФ. и не имеют права утверждать обратное. Дождь всегда поддерживал Украину"



реально люди противоречия не видят — Głupota i Skandal (@warning_trdlo) 12 січня 2017 р.

"Дождь" на Украине не пройдет — Черный Квадрат (@BlackKwadrat) 12 січня 2017 р.

Нагадаємо, що в Україні заборонили російський телеканал "Дождь". Канал звинувачують втому, що він не визнав суверенітет і територіальну цілісність України.



У зв’язку з цим МЗС Росії пригрозило, що звернеться в ОБСЄ.