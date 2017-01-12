"Дождь" не пройде, – реакція соцмереж на заборону телеканалу в Україні

Українські та російські соціальні мережі встигли відреагувати на заборону трансляції російського телеканалу "Дождь" на українському телебаченні.
Основні аргументи: канал не визнав суверенітет і територіальну цілісність України, а також через трансляцію російської реклами. Проте далеко не всі користувачі мереж погодились з такими заявами, згадуючи про діяльність телеканалу "Інтер", до прикладу.
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Інші ж користувачі згодні з подібним рішенням. На їхню думку, російський телеканал нічим не кращий за інших, бо МЗС не стало б заступатись за невигідний їм телеканал.
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Нагадаємо, що в Україні заборонили російський телеканал "Дождь". Канал звинувачують втому, що він не визнав суверенітет і територіальну цілісність України.
У зв’язку з цим МЗС Росії пригрозило, що звернеться в ОБСЄ.
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