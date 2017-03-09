Дружина посадовця з Міносвіти вражає статками

Дружина заступника міністра освіти й науки Романа Греби минулого року отримала понад мільйон гривень доходу та володіє величенькою квартирою у Києві.

Про це йдеться у декларації чиновника, яку опубліковано на Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, заробітна платня заступника міністра становила 247 363 гривні.

Крім того, він отримав 421 600 гривень доходу від відчуження рухомого майна.

Щодо дружини Греби, то Ірина Петрівна задекларувала за минулий рік 1 137 014 гривень, з яких 103 659 гривень – зарплата в апараті Верховної Ради та 1 033 355 гривень – дохід від підприємницької діяльності

Також у декларація вказано, що вона має 200 тисяч доларів готівки, а також внесок у статутний капітал ТОВ "Компанія з управління активами "Діалог Плюс" (10%) сумою 665 тисяч гривень.

Є у власності дружини заступника міністра і квартира площею 106,1 квадратних метрів, яка розташовується у Києві та яку було придбано у 2013 році за 1,2 мільйона гривень.

Зауважимо, що у помешканні спільно проживає все сімейство.

Сам посадовець має у своїй власності автомобіль Lexus ES 350 (2012 рік випуску), який було придбано у 2016 році за 429 тисяч гривень, а його дружина володіє машиною Toyota Corolla 2010 року випуску, придбану у 2011 році за 50 тисяч гривень.

До слова, раніше Греба мав Lexus ES 350 (2008 рік випуску), який він продав торік за 421 600 гривень.

Як відомо, у 2015 році нинішній заступник міністра освіти й науки задекларував 262 тисяч гривень доходів.

Додамо, що з березня до грудня 2014 року він працював заступником керівника апарату прем’єра, з грудня 2014-го до квітня 2016 року – заступником Міністра Кабінету Міністрів і з квітня 2016 року призначений на посаду заступника міністра освіти та науки.

До подій Євромайдану з 2011-го до 2014 року чоловік був директором адвокатського об’єднання "Джі Ес Партнерс". Уже під час Революції Гідності як адвокат і на волонтерських захищав жертв режиму Януковича та потерпілих на Майдані.

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