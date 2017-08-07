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Два пасажирські літаки зіткнулись в аеропорту Канади: з'явились фото

08:58, сьогодні 1533 Читать новость на русском
Два пасажирські літаки зіткнулись в аеропорту Канади
Два пасажирські літаки зіткнулись в аеропорту Канади / winkreative.com

В міжнародному аеропорту Торонто літак авіакомпанії "Air Canada", намагаючись встати на стоянці поруч з повітряним судном "LOT", зачепив і пошкодив йому крило.

Про це повідомляє Сitynews.

Інцидент з літаком канадської компанії і судном польської "LOT" стався в суботу. На момент інциденту на борту канадського лайнера "Air Canada" перебувало 286 пасажирів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Все сталося у той момент, коли на рейс польської компанії "LOT" йшла посадка пасажирів. Представники обох компаній повідомили, що почали розслідування інциденту.

Теги: Аварії та ДТП авіація Канада
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