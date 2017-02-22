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Двоє дітей вбили рідну матір на Закарпатті

20:55, сьогодні 1391 Читать новость на русском
Діти, що вбили матір, під арештом
Діти, що вбили матір, під арештом / zk.npu.gov.ua

У Хусті, що на Закарпатті, двоє дітей вбили свою 42-річну матір. Смерть жінки помітив її чоловік, він і звернувся у поліцію.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Закарпаття.

Зараз обоє дітей арештовані.

В поліції, зокрема, розповіли, що в ніч на 19 лютого 15-річна дівчина і її 18-річний брат вбили матір, завернули її тіло в покривало і віднесли до річки на околиці міста.

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У вбивстві обоє дітей зізнались. Вони пояснили, що мати погрожувала здати їх поліції через інші злочини, тож вони її вбили.

При цьому сусіди і вчителі не помітили підозрілої поведінки у дітей. Кажуть, що родина не виглядала неблагополучною, а діти були спокійні та ввічливі.

Теги: Україна Поліція Кримінал Жертви Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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