Двоє дітей вбили рідну матір на Закарпатті

У Хусті, що на Закарпатті, двоє дітей вбили свою 42-річну матір. Смерть жінки помітив її чоловік, він і звернувся у поліцію.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Закарпаття.

Зараз обоє дітей арештовані.

В поліції, зокрема, розповіли, що в ніч на 19 лютого 15-річна дівчина і її 18-річний брат вбили матір, завернули її тіло в покривало і віднесли до річки на околиці міста.

Читайте також: Вагітну жінку тримали в заручниках поліцейські на Дніпропетровщині

У вбивстві обоє дітей зізнались. Вони пояснили, що мати погрожувала здати їх поліції через інші злочини, тож вони її вбили.

При цьому сусіди і вчителі не помітили підозрілої поведінки у дітей. Кажуть, що родина не виглядала неблагополучною, а діти були спокійні та ввічливі.