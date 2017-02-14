Екс-боєць АТО підірвав себе на виході з кафе

У Дніпрі 43-х річний атовець покінчив життя самогубством.

Чоловік випивав в одному з місцевих кафе, скаржився іншим відвідувачам на життя. Згодом встав і попрямував до виходу. За мить пролунав вибух.

Він помер на місці. За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната f-1. Інші відвідувачі та працівники кафе – не постраждали.

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