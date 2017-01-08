Екс-бойовик "ДНР" розстріляв людей у Москві

Екс-бойовик "ДНР", 26-річний Сергій Остапенко вбив людину на південному сході Москви, відкривши стрілянину в неділю, 8 січня.

Про це повідомляє "РЕН ТВ".

Як стало відомо, росіянин їздив воювати за терористів на Донбас – спочатку він сам був бійцем, а потім залишився в Україні як інструктор для терористів.

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Повідомляється, що Остапенко холоднокровно вбив сусіда і обстріляв поліцейських, які отримали поранення. Згодом чоловік покінчив з собою. До цього чоловік стріляв на дитячому майданчику.