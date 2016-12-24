Фото дня. Перед носом у терористів розгорнули синьо-жовтий стяг

Ще одна хороша новина надійшла із зони АТО. Біля Авдіївки у "сірій зоні" українські бійці поставили синьо-жовтий прапор. Український стяг майорить за 150 метрів від позицій ворога.

Про це розповіли у спільноті 72 бригади ЗСУ.

"Може, хтось вважатиме це зухвальством, чи зайвим ризиком – самі ж бійці називають це актом справедливості. "На українській території мають бути українські прапори", – йдеться у повідомленні спільноти.

До речі, терористи не можуть зірвати український прапор, бо ця територія прострілюється наскрізь, і українські бійці за допомогою біноклів та тепловізорів можуть бачити кожен порух противника.

Бійці також обіцяють, що наступний прапор піднімуть вже в Донецьку.

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