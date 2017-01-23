Фракцію Порошенка покидає нардеп

З фракції Блок Петра Порошенка виходить народний депутат Юрій Бублик. Він вже звернувся до голови Верховної Ради з відповідною заявою

Про це він написав у своєму Facebook.

Також він додав, що виходить і з коаліції. Бублик пояснив, що "влада не ставить за мету ліквідувати корупційні схеми, а бажає їх очолювати".

"А в умовах війни, яку замаскували під АТО, це не що інше, як цинічне мародерство", – заявив нардеп.

Читайте також: За кого голосуватимуть українці на виборах до парламенту (Інфографіка)